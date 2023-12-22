Белый дом считает необязательной резолюцию СБ ООН о прекращении огня на время Рамадана

Карин Жан-Пьер оценила позицию Вашингтона по Сектору Газа.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает "весомой" резолюцию Совета Безопасности ООН с требованием к сторонам конфликта на Ближнем Востоке немедленно прекратить огонь на период месяца Рамадан (начался 10 марта), однако власти США продолжают утверждать, что документ СБ не обязателен к исполнению. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Несмотря на то, что этому документу не достает обязывающей составляющей, все резолюции Совета Безопасности обладают огромным весом, и их следует исполнять. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что в этом случае не имеет значения, налагает резолюция Совбеза Всемирной организации какие-либо новые дополнительные обязательства или нет на ХАМАС и Израиль, поскольку текст якобы содержит "именно те требования", которых давно добивались в США. В частности, речь идет о сделке по возвращению заложников и прекращение огня в палестинском анклаве. Сотрудники СМИ возразили Карин Жан-Пьер. Они напомнили о том, что власти в США ранее не раз применяли право вето и блокировали резолюции СБ ООН по Сектору Газа,, которые призывали к прекращению огня. В Белом доме пресса попросила объяснить, почему на этот раз Вашингтон решил изменить свою позицию.

Нет, это не изменение позиции. Я не согласна. Мы очень четко давали понять, что для сделки по возвращению заложников, которая приведет к прекращению огня, необходимы поставки гуманитарной помощи. Мы считаем, что взаимосвязь такова. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Guardian News