Белый дом: Джонсон ищет предлог, чтобы не проводить голосование по помощи Киеву

Карин Жан-Пьер призвала спикера палаты представителей США выполнить свою работу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон ищет предлог для того, чтобы не выносить на голосование законопроект о выделении дополнительного финансирования, которое правительство в Вашингтоне требует для оказания помощи украинским властям. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница уверена в том, что если бы документ прошел через указанный процесс, то местные политики его бы одобрили.

Если бы он был вынесен на голосование, он получил бы уверенную поддержку как от республиканцев, так и от демократов. Мы знаем, что, если бы он вынес его на голосование,был бы одобрен. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Белый дом отказался уточнить, примет ли Байден участие в дебатах с Трампом.

Фото и видео: YouTube / Fox Business