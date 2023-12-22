Белый дом отказался уточнить, примет ли Байден участие в дебатах с Трампом

Карин Жан-Пьер призвала обратиться с этим вопросом к предвыборному штабу политика.

Американская администрация отказывается уточнить, готов ли глава государства, член Демократической партии Джо Байден принять участие в телевизионных дебатах со своим политическим оппонентом Дональдом Трампом, который практически гарантировал себе выдвижение в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах президента страны. Чиновницу попросили дать ответ о перспективах участия лидера США в подобном мероприятии.

Вам стоит обратиться к представителям предвыборного штаба. Это то, о чем должны говорить в предвыборном штабе, поэтому я не буду это комментировать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В ответ на вопрос СМИ о том, укрепит ли возможное неучастие Джо Байдена в дебатах опасения избирателей страны по поводу его возраста и остроты ума, Карин Жан-Пьер рекомендовала посмотреть выступление американского лидера в Конгрессе с посланием "О положении страны", которое запланировано на 7 марта. Она пояснила, что на этом мероприятии политик изложит собственные планы.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television