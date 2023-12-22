Белый дом поддержал законопроект о запрете TikTok в США

Карин Жан-Пьер призвала Конгресс положить документ на стол главы США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене поддерживает выдвинутый местными конгрессменами законопроект о возможном запрете социальной сети TikTok в стране в том случае, если она сохранит связи с китайской технологической компанией ByteDance. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что глава государства подпишет документ после того, как текст будет доработан политиками.

Мы видим, что этот законопроект очень важен. Мы поддерживаем этот шаг в нынешних усилиях по решению конкретной проблемы. Законопроект напрямую дает право запретить приложение, если не будут решены вопросы собственности, так что президент подпишет его. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что чиновники не рассматривают инициативу как запрет самого приложения TikTok. В США хотят, чтобы данная соцсеть не принадлежала той стороне, которая может причинить вред национальным интересам.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television