США заявили, что атакованное хуситами судно True Confidence не является американским

Карин Жан-Пьер оценила нападения хуситов в Красном море на гражданские корабли.

Удар хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" по гражданскому судну True Confidence в Аденском заливе привел к гибели мирного населения, однако этот корабль не является американским. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница назвала подобные атаки безрассудными. По мнению властей США, хуситы, поддерживаемые Ираном, нарушили международную торговлю в акватории Красного моря, а также лишают жизней невинных моряков из различных государств планеты, которые просто выполняют работу.

Сегодня хуситы убили невинных гражданских лиц, продолжив безрассудные атаки против международных торговых судов, что наносит ущерб странам по всему миру. Атакованное ими судно шло под флагом Барбадоса, это принадлежащий Либерии сухогруз. Это не американское судно, вопреки тому, что утверждают хуситы. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

США рассчитывают на поддержку других стран для того, чтобы "прекратить эти ужасные нападения". Пресса хотела узнать у чиновницы о том, какой реакции стоило бы ждать, если хуситы захотят атаковать корабль ВмС США. В Белом доме заверили, что в этом случае виновных ждет серьезный ответ. В Вашингтоне полагают, что им уже удалось уменьшить военный потенциал хуситов за последние месяцы.

Белый дом отрицает, что США вынуждают премьера Гаити уйти в отставку.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television