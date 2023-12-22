Белый дом отрицает, что США вынуждают премьера Гаити уйти в отставку

Карин Жан-Пьер рассказала о том, что США не причастны к нахождению политика в Пуэрто-Рико.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отрицает, что вынуждает премьер-министра Гаити Ариэля Анри подать в отставку с занимаемой должности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что власти США не занимаются этим вопросом. Таким образом она прокомментировала обстановку, которая сложилась в указанной стране. Одновременно пресс-секретарь признала, что Вашингтон выступает за проведение выборов на Гаити.

Мы считаем, что народу Гаити необходима возможность демократическим путем избрать премьер-министра. Так что, разумеется, необходим план, позволяющий обеспечить это. Мы призываем к этому. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что американское правительство не причастно к нахождению Анри на территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико.

Белый дом отказался комментировать цели высокоточного удара ВС РФ в Одессе.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television