Белый дом отказался комментировать цели высокоточного удара ВС РФ в Одессе

Карин Жан-Пьер оценила ситуацию, в которой оказалась греческая делегация и кортеж Зеленского.

Американская администрация отказывается комментировать цели, по которым Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар в Одессе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Я не могу говорить, что было их целью. Это не то, о чем я могу говорить. Судя по всему, ракета упала недалеко от кортежа, как вы только что сказали. Я думаю, что действия России здесь говорят сами за себя, но я не могу говорить о цели их атаки. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь

Напомним, что согласно данным от российского министерства по обороне, 6 марта Вооруженные силы страны нанесли удар высокоточным оружием по ангару, расположенному в промышленном районе города Одессы. На этом объекте Вооруженные силы Украины осуществляли подготовку к применению безэкипажных катеров. Авторы из греческого издания "Прото тема" информировали читателей о том, что делегация во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, прибывшим на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, не пострадала во время воздушного обстрела в Одессе. Газета заметила, что кортеж украинского лидера, находившийся в 150 метрах от иностранной делегации во главе с Мицотакисом, в полдень подвергся нападению с беспилотника.

Белый дом подтвердил, что Зеленскую пригласили на выступление Байдена.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television