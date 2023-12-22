Белый дом подтвердил, что Зеленскую пригласили на выступление Байдена

Карин Жан-Пьер призвала Украину дать комментарий по своему отказу от присутствия на мероприятии в Вашингтоне.

Белый дом подтвердил, что жена лидера киевского режима Владимира Зеленского была приглашена на ежегодное выступление в американском Конгрессе президента страны Джо Байдена. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что иностранная гостья не сможет присутствовать на мероприятии. Вопрос о причинах такого решения она призвала переадресовать украинским властям.

Белый дом действительно пригласил первую леди Украины на обращение "О положении Союза", она не сможет присутствовать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что выступление Джо Байдена запланировано на вечер четверга по местному времени (в ночь на пятницу по времени Москвы).

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television