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Белый дом подтвердил, что Зеленскую пригласили на выступление Байдена

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Карин Жан-Пьер призвала Украину дать комментарий по своему отказу от присутствия на мероприятии в Вашингтоне.

Белый дом подтвердил, что жена лидера киевского режима Владимира Зеленского была приглашена на ежегодное выступление в американском Конгрессе президента страны Джо Байдена. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что иностранная гостья не сможет присутствовать на мероприятии. Вопрос о причинах такого решения она призвала переадресовать украинским властям.

Белый дом действительно пригласил первую леди Украины на обращение "О положении Союза", она не сможет присутствовать.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что выступление Джо Байдена запланировано на вечер четверга по местному времени (в ночь на пятницу по времени Москвы).

В США отменили решение о запрете фотоснимка военных лет "Поцелуй".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, елена зеленская, карин жан-пьер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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