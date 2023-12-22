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Врач рассказал, как бороться с аллергией
Сегодня, 15:47
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Врач рассказал, как бороться с аллергией

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Эффективным методом лечения аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия.

Доцент кафедры детских болезней им. профессора Воронцова СПбГПМУ, главный внештатный детский специалист пульмонолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Юлия Клюхина рассказала петербуржцам-аллергикам, как пережить весну. Советами специалист поделилась в эфире телеканале "Санкт-Петербург".

Врач отметила, что эффективным методом лечения аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия. Она подойдет тем, кто имеет аллергию на пыльцу, цветущую березу, жалуется на поллиноз. В течение  двух-трех лет пациент получает сначала низкодозные, а затем более высокодозные препараты, содержащие пыльцу. Со временем организм привыкает к раздражителю и перестает реагировать на него.

Пульмонолог добавила, что сегодня в нашей стране пока нет зарегистрированных препаратов, которые помогут вылечить аллергию на кошек или собак. 

Врач призвала реагировать на аллергию. Нужно принимать препараты, которые снимают симптомы. Если ничего не делать с аллергиями на пыльцу, может развиться серьезное заболевание — бронхиальная астма.

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Фото: Pxhere

Теги: аллергия, врач, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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