Психиатр посоветовал, как побороть страх темноты у ребёнка

Врач пояснил, что успокаивающая атмосфера перед сном поможет справиться с боязнью темноты.

Психиатр АО "Медицина" Владимир Скавыш заявил, что страх темноты может возникнуть у детей в любом возрасте, начиная с рождения и до 11-12 лет. Согласно его словам, такие страхи часто появляются у детей, когда родители обращают особое внимание на эту проблему, например, избегают темных помещений намеренно. Чтобы преодолеть явные страхи, необходимо определить, чего именно ребенок боится, а затем вместе с ним найти способ облегчить эту боязнь.

Врач пояснил, что успокаивающая атмосфера перед сном поможет справиться с боязнью темноты. Например, можно почитать ребёнку сказки или рассказать ему добрые истории из детства. При этом желательно, чтобы эти истории учили ребёнка быть храбрым. Также перед сном помогут успокоиться свежий воздух (процесс проветривания комнаты) и стакан теплого молока. Кроме того, строгий режим дня поможет укрепить нервы ребёнка. Важно, чтобы он ложился спать в одно и то же время. Также следует ограничить использование гаджетов вечером.

Перед сном можно провести время с ребёнком, сидя рядом на кровати и держа его за руку. Таким образом, он поймет, что родители находятся рядом и ему ничего не угрожает, добавил врач. Если ребёнку не помогают все вышеуказанные методы и он продолжает испытывать страх темноты, то необходимо обратиться к специалисту, подчеркнул Скавыш.

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