Пульмонолог рассказала о возникновении бронхиальной астмы во взрослом возрасте

По словам врача, причиной развития астмы может стать аллергия.

Врач пульмонолог Инна Васильева в День борьбы с бронхиальной астмой рассказала о самой распространённой причине ее появления. Об этом 2 мая пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По ее словам, причиной развития астмы может стать аллергия, она может развиваться по классическому сценарию, который называется "атопический марш". То есть у ребенка в детстве присутствует аллергия на пищу и "развивается атопический дерматит, потом добавляется аллергия на летающие аллергены, затем развивается бронхиальная астма".

Врач добавила, что предрасположенность к астме передается по наследству. Однако развитие самой болезни у человека зависит от множества факторов. Играет роль окружающая среда. Так, вдыхание загрязненного воздуха может спровоцировать возникновение астмы.

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Фото: Piter.tv



