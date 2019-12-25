Мужчина в Перми подал заявление в полицию на 12-летнюю дочь за то, что она каталась на подаренном им самокате

Бывшая супруга горе-отца считает, что он пытается отобрать у неё детей.

Житель Перми пришёл в полицию с заявлением на свою 11-летнюю дочь. Мужчина обвиняет своего ребёнка в краже самоката, который девочка получила от него же в подарок ей на день рождения. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировала бывшая супруга горе-отца Светлана.

По словам женщины, она отправила общих с экс-супругом детей погостить к нему на лето. Он в свою очередь начал предпринимать манипуляции, которые не согласовывал с матерью мальчика и девочки. Так, сын был отправлен на обследование врача – как утверждает Светлана, у её бывшего мужа есть связи в сфере медицины. В результате мальчику поставили диагноз "бронхиальная астма", хотя ничего подобного в его родном Нижнем Новгороде не наблюдалось.

После этого женщина решила увезти детей из Перми.

Я поехала туда. Потому что дочка написала, что хотела бы уехать, потому что папа псих, она жила у подруги периодически...Ночью отец сходил, написал заявление о том, что украли самокат. Никто ничего не крал. Самокат был подарен дочери в прошлом году, и он стоял у отца. Светлана, собеседница телеканала "360"

Мужчина настаивает, что дочку подговорили украсть его имущество. Теперь полиция просит вернуть самокат, но он всё ещё находится в Нижнем Новгороде. Светлана считает, что главная цель бывшего супруга – навредить ей любыми путями. Он клеветал на женщину и до этого. Сейчас бывшие партнеры общаются исключительно через адвоката Светланы.

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