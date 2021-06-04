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Россиянин избил женщину ногами у входа в кафе

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Пострадавшая написала заявление в полицию.

Россиянин избил женщину ногами у входа в кафе в Оренбурге. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

В результате конфликта мужчина ударил женщину ногой по голове. Он также выражался нецензурными словами в ее адрес, а также кидался на всех, кто пытался остановить конфликт, причина которого осталась неизвестной.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Статус дела будет зависеть от тяжести нанесенных побоев. Личность подозреваемого установлена.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае в результате массовой драки пострадали три человека.

Видео: ВКонтакте / Типичный Оренбург

Теги: драка, женщина, оренбург, россиянин
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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