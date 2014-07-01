Трое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В Краснодарском крае произошла массовая драка. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 24 августа в поселке Лермонтово. В одной из гостиниц произошла массовая драка. Конфликт произошел на бытовой почве. Сотрудники гостиницы вызвали полицейских, которые остановили драку.

Трое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в госпиталь. Полицейские изъяли у участников драки три травматических пистолета, нож и автомат Калашникова. Шесть человек были доставлены в отдел.

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Видео: Telegram / Baza