Хлебопекарные предприятия Ленобласти получат 26 млн рублей субсидий

Субсидия позволяет сохранить стабильные цены на социально значимые сорта хлеба.

Для сохранения стабильных цен на хлебопекарную продукцию областным предприятиям 47 региона выделят субсидии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Общий объем субсидий хлебопекарным предприятиям Ленинградской области составит 26 млн рублей, из них 10 млн рублей – средства регионального бюджета.

Субсидия хлебопекам выдается с 2021 года и позволяет сохранить стабильные цены на социально значимые сорта хлеба. Всего в регионе работают 38 предприятий хлебопекарной отрасли. В 2021 году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий составил 37,6 тысяч тонн.

В преддверии Пасхи предприятия выпекают куличи и сдобу, делятся продукцией с детскими домами, домами престарелых, а также отправили партию сдобы на Донбасс.

Фото и видео: пресс-служба правительства Ленобласти