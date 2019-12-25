Беглов поздравил православных петербуржцев с праздником Пасхи

Градоначальник Северной столицы поздравил жителей и гостей города с праздником Воскресения Христова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 2 мая.
В это воскресенье Александр Беглов пожелал всем православным верующим благополучия, здоровья и радостных пасхальных дней. Он отметил, что праздник дает ему силы творить добрые дела на благо близких, родного города и страны.
Напомним, что Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей.
Фото: pixabay
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