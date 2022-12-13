ЦБ: либерализация выплат дивидендов нерезидентам из недружественных стран обсуждается

Эльвира Набиуллина рассказала о том, что вопрос требует обсуждений.

Государственный регулятор считает нужным проработать либерализацию выплат дивидендов ряду нерезидентов из недружественных стран. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами по результатам проведенного совета директоров сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница заметила, что конкретных примеров на текущий момент у нее нет. Она напомнила СМИ о том, что в стране действуют определенные ограничения, которые касаются дивидендов портфельных инвесторов. В том случае, если либерализация произойдет, то речь пойдет о дивидендах, которые зафиксированы после определенной даты.

Они предполагают возможность принятия решения через правительственную комиссию соответствующую, или Банком России в случае кредитных организаций. Здесь не предполагается никаких изменений. Это требует обсуждения. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ ожидает возвращения к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году.

Фото и видео: Центробанк России