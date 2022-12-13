ЦБ ожидает возвращения к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году

Глава Центробанка рассказала о прогнозах на текущий год.

Российский Центробанк ожидает возвращения к нейтральному диапазону ключевой ставки в 2025 году. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами по результатам проведенного совещания директоров государственного регулятора сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Эксперт заметила, что на текущий год параметры составляют семь-девять процентов. Аналитики не исключают возможности увеличения своей оценки по ставке в июле текущего года.

Диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7-9% годовых, и в нейтральный диапазон мы ожидаем вернуться в 2025 году. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию.

Фото и видео: Центробанк России