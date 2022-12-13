Набиуллина не видит влияния турбулентности на западных финрынках на Россию

Глава ЦБ РФ рассказала о рисках по инфляционным показателям.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о том, что прямого влияния на российскую экономическую систему от турбулентности на западных финансовых рынках нет, однако ситуация в банковском секторе США увеличивает риски для мировой экономики. Чиновница на пресс-конференции с журналистами по итогам заседания очередного совета директоров пояснила, что с одной стороны аналитики фиксируют уязвимость сектора к процентному риску и другим угрозам, а с другой видят повышенным инфляционное давление. Все еще возможна рецессия глобальной экономики.

Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. Эльвира Набиуллина Глава ЦБ РФ

ппНабиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США.

Фото и видео: Центробанк России