Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США

Ситуация в американском банковском секторе увеличивает риски для мировой экономической системы. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции после заседания совета лиректоров государственного регулятора РФ сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт дала оценку внешних условий.
Не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы. Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории.
Эльвира Набиуллина Глава ЦБ РФ
Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России.
Фото и видео: Центробанк России
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