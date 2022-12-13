Набиуллина заявила о рисках для мировой экономики из-за ситуации в США

Ситуация в американском банковском секторе увеличивает риски для мировой экономической системы. Соответствующее заявление в ходе итоговой пресс-конференции после заседания совета лиректоров государственного регулятора РФ сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Эксперт дала оценку внешних условий.

Не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы. Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории.

Эльвира Набиуллина Глава ЦБ РФ