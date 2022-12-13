Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России

Глава ЦБ РФ рассказала о тенденциях на внутреннее замещение.

Российский Центробанк ожидает, что внешний спрос на отечественные товары и услуги все больше будет замещаться внутренним. Соответствующее заявление по результатам совета директоров государственного регулятора на пресс-конференции сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Мы ожидаем, что внешний спрос все больше будет замещаться внутренним, не только за счет государственного сектора, но и восстановления потребительской активности Эльвира Набиуллина Глава ЦБ РФ

Банк России в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Фото и видео: Центробанк России