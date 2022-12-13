Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России

Российский Центробанк ожидает, что внешний спрос на отечественные товары и услуги все больше будет замещаться внутренним. Соответствующее заявление по результатам совета директоров государственного регулятора на пресс-конференции сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Мы ожидаем, что внешний спрос все больше будет замещаться внутренним, не только за счет государственного сектора, но и восстановления потребительской активности
Эльвира Набиуллина Глава ЦБ РФ
Банк России в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%.
Фото и видео: Центробанк России
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