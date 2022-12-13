  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:43
146
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Набиуллина сделала прогноз на спрос на товары внутри России

0 0

Глава ЦБ РФ рассказала о тенденциях на внутреннее замещение.

Российский Центробанк ожидает, что внешний спрос на отечественные товары и услуги все больше будет замещаться внутренним. Соответствующее заявление по результатам совета директоров государственного регулятора на пресс-конференции сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Мы ожидаем, что внешний спрос все больше будет замещаться внутренним, не только за счет государственного сектора, но и восстановления потребительской активности

Эльвира Набиуллина Глава ЦБ РФ

Банк России в четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Фото и видео: Центробанк России

Теги: прогноз, центробанк, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии