Эксперт оценила необходимость трудовой реабилитации для бездомных в России

Далеко не все лица без определённого места жительства оказываются на улице по своей воле и часто мечтают выбраться из трудного положения.

Общественная палата и Совет по попечительству в социальной сфере при правительстве РФ предложили вести идентификацию бездомных людей с помощью полиции и содействовать им в трудоустройстве. Письмо с соответствующей просьбой поступило в Минтруд и Минздрав. Инициативу прокомментировала независимый HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с телеканалом "360".

Специалист отметила, что низкоквалифицированным трудом в стране занимаются в основном мигранты, поскольку россияне часто отказываются от подобной деятельности. По мнению Лоиковой, новая инициатива может стать полезной для людей без определённого места жительства, так как далеко не все из них оказываются на улице по своей воле и часто мечтают выбраться из трудного положения. Однако есть и свои исключения, подчеркнула эксперт.

Если человек случайно оказался на улице, то, возможно, он не будет халатно относиться к работе. Но практика показывает, что обычно подобное поведение — образ жизни. Зулия Лоикова, независимый HR-специалист

Как заключила специалист, необходимо понять, насколько бездомные готовы работать.

Ранее эксперт прокомментировал снижение цен на Xbox и PlayStation.

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