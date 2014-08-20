Эксперт прокомментировал снижение цен на Xbox и PlayStation

Производители готовят новые более дорогие модели на продажу.

В РФ наблюдается падение цен на Xbox и PlayStation. По словам независимого эксперта по видеоиграм Александра Кузьменко, это вполне закономерный процесс. Свою точку зрения он объяснил в беседе с телеканалом "360".

По словам Куьменко, любая консоль дешевеет со временем, так как встроенное в неё железо устаревает, а производители готовят новые более дорогие модели на продажу.

Эта тенденция прослеживается последние 20 с лишним лет, как выпускаются консоли современного поколения, начиная с PlayStation-1. Если на старте она стоит, например, 100 долларов, то в следующем году она дешевеет до 80 долларов, потом до 60 долларов. Когда выходит новое поколение − консоль вообще снимают с производства и ее продают по себестоимости. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм

Эксперт добавил, что 80% игроманов в России предпочитают пользоваться компьютером, но владельцев Xbox и PlayStation в стране тоже достаточно.

Ранее аналитик объяснил, как повышение ключевой ставки скажется на жизни россиян.

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