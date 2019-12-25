Аналитик объяснил, как повышение ключевой ставки скажется на жизни россиян

Решение ЦБ о повышении показателя связано с желанием снизить и удержать уровень инфляции.

В случае повышения ключевой ставки, российские предприятия могут испытать трудности, что в конечном итоге приведёт к росту ценников в магазинах и другим неприятностям для жителей страны. Об этом заявил финансовый аналитик кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с телеканалом "360".

Ключевая ставка − ставка ЦБ, на которую ориентируются при назначении своих ставок по кредиту все остальные коммерческие банки. Эта ставка используется в качестве рычага денежно-кредитной политики для воздействия на всю экономику со стороны Центрального банка. Михаил Беляев, финансовый аналитик кандидат экономических наук

Также эксперт отметил, что частные банки учитывают ключевую ставку при выдаче кредитов физлицам и промышленности. При повышении этого показателя стоимость кредита неизбежно повысится.

Решение ЦБ о повышении ключевой ставки аналитик обосновал желанием снизить и удержать уровень инфляции. Однако в случае РФ инфляция не всегда зависит от действий монетарных властей, добавил он.

Ранее мы сообщили о том, что глава ЦБ отметила "накачку" ипотеки льготными и псевдольготными программами.

Фото: Пресс-служба ЦБ РФ