Глава ЦБ отметила "накачку" ипотеки льготными и псевдольготными программами

Эльвира Набиуллина рассказала о розничном кредитовании для граждан.

Ипотеку в России "накачали" льготными и псевдольготными программами, поэтому Центробанк обеспокоен ситуацией. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе пленарного заседания в верхней палате парламента сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила законодателям, что государственный регулятор будет контролировать темпы розничного кредитования по стране. Этот показатель просел в 2022 году, но сейчас оперативно восстанавливается.

Нас беспокоит ипотека, которая была накачена льготными и псевдольготными программы. Сейчас с помощью наших мер мы ограничиваем темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом, чтобы ипотека росла именно сбалансированно. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Однако Центробанку важно, чтобы уровень розничного кредитования не рос быстрее, чем растут доходы людей. Этот показатель не должен создавал риски опасного роста закредитованности россиян. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что часто кредитные организации путают клиентов и прячут реальную стоимость кредита за комиссиями и дополнительными услугами. Центробанк призывает Совет Федерации бороться с такими ситуациями.

ЦБ: экономика РФ быстро восстанавливается благодаря эффективной работе частного сектора.

Фото и видео: Совет Федерации