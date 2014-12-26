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ЦБ: экономика РФ быстро восстанавливается благодаря эффективной работе частного сектора

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Эльвира Набиуллина рассказала о важности ведения бизнеса в России.

Российская экономическая система быстро восстанавливается благодаря гибкой и эффективной работы частного сектора, а индикаторы бизнес-климата в стране находятся вблизи 10-летних максимумов. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в верней палате парламента на пленарном заседании сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Бизнес не просто справился, но строит планы. У нас уже есть и компании, которые работают в три смены, многие секторы активно нанимают новых сотрудников, их часто не хватает. Эти тенденции, конечно, радуют.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперты оценили высказывания Набиуллиной и Мантурова о российской экономике.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: бизнес, совет федерации, центробанк, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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