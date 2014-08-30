Эксперты оценили высказывания Набиуллиной и Мантурова о российской экономике

ПМЭФ-202 показал явный плюрализм мнений относительно путей развития страны.

В ходе ПМЭФ-2023 экспертами были продемонстрированы противоположные точки зрения относительно путей развития российской экономики. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает невозможной реставрацию плановой экономики, однако назвала попытку совершить рывок в развитии широкого ряда отраслей за счёт казны и госдолга большим риском. Одновременно с этим руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство страны настроено на путь от "абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета". Плюрализм мнений отметил Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что позиции Набиуллиной и Мантурова не стоит низводить до формул "рынок все сам порешает" и "государство само решит за рынок". Оба руководителя выступают за рыночную экономику, но придерживаются разных взглядов на ее дальнейшее развитие. ПО мнению авторов поста, позиция Мантурова более актуальна с учётом введения санкций и попыток технологической блокады РФ. При этом опасения Набиуллиной нельзя списывать со счетов, и её желание поддержать представителей инициативного бизнеса обоснована.

Как заключили авторы поста, в идеале руководству страны необходимо совместить обе представленные позиции.

Ранее мы сообщили о том, что Шри-Ланка намерена построить АЭС с российской помощью.

Фото: ПМЭФ-2023