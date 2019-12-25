Шри-Ланка намерена построить АЭС с российской помощью: мнение экспертов

За воплощение проекта может взяться "Росатом".

Посол Шри-Ланки в ходе ПМЭФ-2023 заявил о намерении своей страны построить АЭС с помощью России. На эти слова обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что власти Шри-Ланки продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на санкции, поскольку заботятся о своих национальных интересах и уважают свой суверенитет. Также телеграмеры уточняют, что мощность предполагаемой АЭС будет составлять 300 мегаватт – это относительно небольшой показатель, и здесь возможны нетривиальные решения по части типов установок и их размещения, отметили они.

Эксперты полагают, что за воплощение проекта может взяться "Росатом", который является единственным в мире производителем, способным предложить огромный набор вариантов.

Ранее мы сообщили о том, что ЦБ вводит стимулирующее банковское регулирование для кредитования проектов техсуверенитета.

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