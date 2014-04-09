ЦБ вводит стимулирующее банковское регулирование для кредитования проектов техсуверенитета: мнение экспертов

Инициатива обеспечит финансирование долгосрочных проектов.

Центробанк РФ вводит стимулирующее банковское регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Инициативу прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста уверены, что мера станет важным шагом в изменении финансовой инфраструктуры РФ. В частности, он обеспечит финансирование долгосрочных проектов, которые ранее было крайне трудно реализовать без индивидуальных решений на уровне правительства.

Теперь получение денег упрощается до уровня кредитных специалистов и правления банков. Говорить, что результат "покажет время" - штамп заезженный, но здесь и правда только время покажет, каким будет эффект. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК.

Фото: официальный сайт ЦБ РФ