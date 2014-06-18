Эксперты прокомментировали программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК

Эксперты уверены, что введение программы обеспечит привлечение кадров на многие оборонные предприятия.

В России разрабатывают программу льготной аренды жилья для сотрудников ОПК с субсидированием 50% стоимости. Инициативу прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты уверены, что введение программы обеспечит привлечение кадров на многие оборонные предприятия. Она напомнили слова главы Минпромторга Денисы Мантурова о том, что всего рассматриваются 4 варианта обеспечения работников жильем. В список входят субсидирование аренды на вторичном рынке, аренда предприятиями специально построенного или выкупленного жилья с передачей в наем работникам, также с субсидированием 50% стоимости, субсидирование ипотечной ставки и строительство быстровозводимых металлокаркасных общежитий (экстренный вариант).

Отметим, что кроме скоростной постройки общежитий, все остальное уже пробовали сами предприятия. Успех программ был разным и серьезно зависел от возможностей предприятия как такового. С централизацией решения этой проблемы на уровне министерства, дело, надо полагать, пойдет веселее. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV