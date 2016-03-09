Вице-президент Еврокомиссии заявил о заключении ЕС первых контрактов в рамках совместных закупок газа: мнение экспертов

Так, на тендере по закупке 11,6 млрд куб.м. “голубого топлива” покупатель предложил европейцам 13,4 млрд кубов.

Недавно вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сделал заявление о том, что ЕС подписал первые контракты в рамках совместных закупок газа. Чиновник отметил, что словам, превысило спрос. Так, на тендере по закупке 11,6 млрд куб.м. "голубого топлива" покупатель предложил европейцам 13,4 млрд кубов. Новость прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Авторы поста отметили, что сервисный оператор отобрал самые привлекательные заявки по поставкам 10,9 млрд кубов, после чего и были подписаны бумаги. Они считают, что заявление вице-президента ЕК направлено на продвижение механизма общих закупок газа, которые якобы долдны снизить цены на энергоносители. Однако в европейских масштабах упомянутый Шефчовичом тендер так и не выполнил своей цели, так как в его рамках будет закуплено 10,9 млрд куб.м газа против 11,6 планируемых.

Также эксперты подчеркнули, что цены на газ сейчас и без того минимальны, что обусловлено прошедшей аномально теплой, зимой и минимальным потреблением ресурса в ЕС из-за жёсткой экономии.

Ранее мы сообщили о том, что западные СМИ обвинили Россию в несоблюдении квот на добычу нефти.

Фото: YouTube / AtlanticCouncil