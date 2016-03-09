Западные СМИ обвинили Россию в несоблюдении квот на добычу нефти: мнение экспертов

Заявление было сделано в преддверии очередной встречи ОПЕК+.

Wall Street Journal и другие западные СМИ предъявили РФ претензию, связанную с несоблюдением квот на добычу нефти, установленных в рамках соглашения ОПЕК+. Новость прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты обратили внимание на то, что заявление было сделано в преддверии очередной встречи ОПЕК+. По их мнению, шаг был предпринят для подрыва доверия между Россией и арабскими партнерами, поскольку Кремль не может сейчас открыть всю статистику по нефтедобыче. Тем не менее, прошедшая встреча ОПЕК+ показала, что претензий к стране не имеется.

Напротив, стороны легко согласовали дополнительное уменьшение добычи, что было бы маловероятным, если арабы подозревали Россию в нечестной игре. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что эксперты одобрили нововведение от BNPL-сервисов в РФ.

Фото: Pxhere