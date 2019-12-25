Эксперты одобрили нововведение от BNPL-сервисов в РФ

Благодаря инициативе возможна модернизация российского законодательства в сфере долевой оплаты.

BNPL-сервисы выступили с предложением модернизировать российское законодательство в сфере долевой оплаты. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Какт пояснили телеграмеры, BNPL-сервисы ("купи сейчас, плати позже") предоставляют клиентам возможность дистанционно приобрести товары и услуги в рассрочку. В данный момент подобные сделки проводятся по схемам, характерным для прошлой эпохи, когда кредит или рассрочку оформляли в банке с паспортом клиента. То есть, необходимо завершать запрос в Бюро кредитных историй, а это отнимает много времени и сердств.

В качестве же альтернативы BNPL-сервисы предлагают считывать цифровой след клиента с его банковской карты для оценки его платежеспособности. Инициатива кажется здравой – современные программы вполне могут оценить уровень дохода и ответственности клиента по истории его трат и начислений. А если это так, то какой смысл делать цифровую услугу дороже, время ее ожидания – дольше, а степень безопасности личных данных (паспорт вообще не будет нигде задействован) – ниже? Telegram-канал "Мейстер"

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