Эксперты оценили перспективы сотрудничества РФ с Ираном в сфере нефтехимического производства

Восточная страна смогла избежать деградации отрасли, так как вынуждена была заниматься ей без помощи Запада.

Россия намерена расширять сотрудничество с Ираном в области нефтехимического производства. Восточная страна может выступить технологическим донором для партнёра. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что в 1990-е – 2000-е годы достаточно быстро села на иглу западной технологии, не задумываясь о последствиях. Это привело не только к деградации технических школ, но и к дефициту решений на рынке.

Иран, вынужденно перешедший на самостоятельность в этой части, такой ловушки избежал. Этот урок, как минимум для стратегических отраслей (а энергетика и добыча энергоносителей – безусловно такая отрасль) нужно усвоить и нам. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали идею о локализации автомобилей для такси.

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