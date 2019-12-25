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Эксперты прокомментировали идею о локализации автомобилей для такси
Сегодня, 12:03
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Эксперты прокомментировали идею о локализации автомобилей для такси

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Мера направлена на стимулирование спроса.

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации автомобилей для такси в стране. Инициативу прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что мера направлена на стимулирование спроса. Они полагают, что для обеспечения рынка сбыта необходимо разбить план на несколько этапов с последовательным повышением доли локализации.

Учитывая, что автомобилей такси у нас примерно 400 тысяч с небольшим, а срок службы машины в такси в среднем года три, это 130-140 тысяч машин ежегодно. Стоит того, чтобы за этот рынок побороться.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото:  Piter.TV

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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