Эксперты прокомментировали идею о локализации автомобилей для такси

Мера направлена на стимулирование спроса.

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о локализации автомобилей для такси в стране. Инициативу прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что мера направлена на стимулирование спроса. Они полагают, что для обеспечения рынка сбыта необходимо разбить план на несколько этапов с последовательным повышением доли локализации.

Учитывая, что автомобилей такси у нас примерно 400 тысяч с небольшим, а срок службы машины в такси в среднем года три, это 130-140 тысяч машин ежегодно. Стоит того, чтобы за этот рынок побороться. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV