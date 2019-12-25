"Вкусно – и точка" построит российский центр производства пищевого обрудования: мнение экспертов

Большинство печей, термометров, резаков и холодильников для продукции ресторана до последнего времени оставались импортными.

Ресторан быстрого питания "Вкусно – и точка" намерен построить в России центр производства пищевого оборудования. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер", решение станет важным шагом к реальному импортозамещению.

Авторы поста напомнили, что ушедший из страны "Макдональдс" в своё время активно закупал российские продукты, мощности под которые развернули многие фермеры и предприятия. Однако большинство печей, термометров, резаков и холодильников для продукции ресторана до последнего времени оставались импортными. Телеграмеры напомнили, что бургерные в России есть почти в каждом населённом пункте от 10 тыс. человек и выше, поэтому спрос на новое высокотехнологичное производство в стране наблюдается.

Наряду с планами "Теремка" перейти на отечественные печи для выпекания блинов вместо французских, что повлечет изменения в закупках оборудования и для менее крупных блинничных, это позволяет прогнозировать дальнейший рост в части оборудования для пищепрома. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV