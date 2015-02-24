Эксперты оценили идею запуска новой модели Lada X-Cross 5 в Петербурге

"АвтоВАЗ" выбрал оптимальный способ использования актива, оставленного компанией Nissan.

С 14 июня "АвтоВАЗ" запустит производство новой модели Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге. По мнению экспертов Telegram-канала "Мейстер" этот шаг станет оптимальным способом использования актива, оставленного иностранной компанией.

Также авторы поста отметили, что до СВО ВАЗ находился в общем холдинге с Nissan и Renault, используя ту же базовую платформу. Таким образом, удалось избежать приход принципиально нового производителя со своей технической школой, как это случилось в Москве: на заводе "Москвич" вместо Renault оказались китайские производители.

Хорошо, что за это время ВАЗ не успел окончательно отказаться от собственной конструкторской школы – иначе приглашение "варягов" было бы практически безальтернативным вариантом. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV