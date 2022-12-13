Fox News: Байден оговорился, рассказывая о женщинах в Белом доме

Журналисты в очередной раз увидели конфуз в Белом доме.

Американский телеканал Fox News рассказал, что 80-летний лидер Белого дома Джо Байден в очередной раз оговорился. На этот раз конфуз с главой страны произошел во время его речи о женщинах, которые работают в администрации Вашингтона. Политик отметил, что более половины женщин при его администрации являются женщинами. Глава государства сообщил об этом участникам мероприятия, посвященного 30-летию с момента приняти закона о семейных и медицинских отпусках, который требует от местных работодателей предоставлять своим сотрудникам отпуск с сохранением рабочего места по медицинским и семейным причинам. Глава СШа пытался рассказать гражданам о достижениях страны в вопросе социальной поддержки малообеспеченных семей с работающими мамами.

Более половины женщин в моем кабинете, более половины членов моего кабинета, более половины женщин в моей администрации - женщины. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: FOX News

