На петербургскую выставку-аукцион "20.2" приехала полиция

На кадрах видео можно видеть, что количество сотрудников только увеличивается.

В воскресенье, 13 июня, на петербургскую выставку-аукцион "20.2" в поддержку политзаключенных приехали сотрудники правоохранительных органов. Об этом на своих ресурсах в соцсетях рассказали организаторы мероприятия.

На кадрах видео, выложенного в соцсетях, можно заметить, что количество сотрудников полиции только увеличивается. Работа выставки продолжается в эти минуты. По словам очевидцев, во время проведения галереи у них пропал свет. Организаторы и участники выставки закрылись изнутри на ключ.

Изначальным местом проведения благотворительной выставки был Интерьерный театр на Невском проспекте, однако площадку пришлось сменить, отметили организаторы выставки. По словам организаторов, накануне им позвонили из театра и отказали в проведении аукциона.

Новое место было найдено, поэтому аукцион состоялся как в офлайн-формате, так и онлайн. Местом проведения стало пространство на Фонарном переулке.

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Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА