Акционист Крисевич арестован на два месяца за стрельбу у Кремля

Павла Крисевича арестовали по статье "Хулиганство", художник будет находиться под стражей до 11 августа.

В воскресенье, 13 июня, суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца художника-акциониста Павла Крисевича за стрельбу на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Павла Крисевича арестовали по статье "Хулиганство", художник будет находиться под стражей до 11 августа.

Напомним, 11 июня Крисевич устроил очередной провокационный перформанс, где он сделал два предупредительных выстрела в воздух из охолощенного оружия на Красной площади, а затем изобразил самоубийство. После этих действий Крисевича почти сразу же задержала полиция, видео с задержанием недавно публиковал Piter.tv.

В начале мая Павла Крисевича задержали в Петербурге за проведение несогласованной выставки картин у памятника Пушкину на площади Искусств. Тогда ему грозил арест до 30 суток, штраф в размере до 300 тыс. рублей или до 200 часов обязательных работ.

Ранее мы писали, что появилось новое граффити на Лиговском проспекте. Как и в прошлые разы на рисунке изображен поп-ит, однако в ячейках написали слово "Россия". Автор работы неизвестен.

Фото: Piter.tv