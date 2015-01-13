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Акционист Крисевич сымитировал выстрел себе в голову на Красной площади

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Крисевича задержали.

На Красной площади в Москве во время перфоманса был задержан активист Павел Крисевич. По информации Readovka, он имитировал самоубийство, "выстрелив" себе в голову. До этого он предварительно выстрелил в воздух.

Как сообщает издание, данная акция была направлена против ущемления свободы выражения мнения в России. Сообщается, что перед "выстрелом" Крисевич произнес такую фразу: "Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы". 

Стало известно, что во время перфоманса задержали также журналистку издания Sota Нику Самусик. Она снимала происходящее на Красной площади в Москве. 

Подчеркнем, что Крисевич всем запомнился акцией у здания ФСБ на Лубянке в 2020 году. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. 

Видео: Ника Самусик / @sotavision.

Теги: задержание акциониста, павел крисевич, перфоманс в москве
Категории: Новости России, Лента новостей,

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