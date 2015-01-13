Акционист Крисевич сымитировал выстрел себе в голову на Красной площади

Крисевича задержали.

На Красной площади в Москве во время перфоманса был задержан активист Павел Крисевич. По информации Readovka, он имитировал самоубийство, "выстрелив" себе в голову. До этого он предварительно выстрелил в воздух.

Как сообщает издание, данная акция была направлена против ущемления свободы выражения мнения в России. Сообщается, что перед "выстрелом" Крисевич произнес такую фразу: "Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы".

Стало известно, что во время перфоманса задержали также журналистку издания Sota Нику Самусик. Она снимала происходящее на Красной площади в Москве.

Подчеркнем, что Крисевич всем запомнился акцией у здания ФСБ на Лубянке в 2020 году. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел.

Видео: Ника Самусик / @sotavision.