Выставку картин в поддержку политзаключенных на площади Искусств прервали полицейские

Устроил внезапную выставку в центре города акционист Павел Крисевич.

В центре Петербурга художник-акционист Павел Крисевич решил провести у памятника Пушкину на площади Искусств выставку картин в поддержку политзаключенных. Сама акция не продлилась и пяти минут, передает портал "Открытые медиа". У памятника для прохожих были выставлены мольберты с картинами, посвященные теме политических преследований.

Оказались задержаны сам Крисевич и активистка Анастасия Михайлова, которых привезли к 78 отделению полиции. Сейчас они находятся в автозаке, передают активисты. Причины задержания пока не объявлялись.

Ранее мы сообщали о том, что по итогам 1 мая в Петербурге задержали трех человек, которых позже отпустили из отделения полиции без протоколов.

Фото: Telegram / ПЬЯTNIЦА