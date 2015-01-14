Первомайское шествие коммунистов прошло во Всеволожске

Однако о задержаниях трех человек стало известно на территории Петербурга.

Петербург и Ленинградская область встретили Первомай выходом на улицы людей, причисляющих себя к сторонникам "левых" идей. Во Всеволожске прошла демонстрация представителей партии КПРФ, на которую собралось порядка 400 человек. Акцию коллег из Ленобласти поддержали и коммунисты из Северной столицы.

В Петербурге акции на 1 мая не согласовали, однако активисты нашли способ выразить свою гражданскую позицию. Как сообщил портал "ОВД-Инфо", в городе трое активистов раздавали листовки, посвященные Первомая. В отделение полиции доставили Елизавету Богдановскую, Степана Гатальева и Алексея Дроздова. Отмечается, что после опроса сотрудниками Центра "Э" активистов отпустили без протокола.

Видео: ВКонтакте / КПРФ Ленинград