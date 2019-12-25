В Петербурге не будет шествия на 1 мая

Согласно постановлению, в Петербурге нельзя проводить массовые мероприятия, в том числе шествия и митинги.

Действующие в Петербурге из-за коронавируса ограничения не позволяют провести шествия и митинги на Первомай. Об этом "Интерфакс" узнал в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Согласно постановлению, в Петербурге нельзя проводить массовые мероприятия, в том числе шествия и митинги.

Петербургское отделение КПРФ подало заявку на проведение шествия 1 мая по Невскому проспекту до Исаакиевской площади на 500 человек. Комитет планирует отклонить данную заявку.

"Бессмертный полк" 9 мая также пройдет в онлайн-формате.

Фото: ВКонтакте / КПРФ Ленинград