Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с праздником Весны и Труда

Уважительное отношение к труду объединяет всех жителей страны, а Петербург стал символом позитивных изменений, уверены в Смольном.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравили жителей Санкт-Петербурга с 1 мая — Праздником Весны и Труда.

В совместном обращении они подчеркнули, что в объявленный Президентом Владимиром Путиным Год единства народов России уважительное отношение к труду остаётся одной из главных нравственных ценностей, объединяющих всех жителей страны. Первомай, по их словам, сохранился как светлый праздник, чествующий людей труда — тех, кто работает ради общего блага и создаёт будущее для новых поколений.

Трудовые достижения и созидательная энергия нашего поколения сделали Россию сильной и независимой, позволили выстоять в условиях беспрецедентного экономического давления со стороны недружественных стран, говорится в обращении.

Поздравляя петербуржцев, Беглов и Бельский отметили, что Санкт-Петербург стал символом позитивных изменений, происходящих в стране в последние десятилетия. В городе стабильный рост демонстрирует промышленность, развиваются инновационные отрасли, строятся технопарки, совершенствуется автодорожная инфраструктура, высокими темпами вводятся социальные учреждения. Юные петербуржцы учатся в современных школах с лабораториями, инженерными и "курчатовскими" классами.

Глава города и спикер ЗакСа пожелали жителям здоровья, оптимизма и новых трудовых свершений, подчеркнув, что каждый на своём рабочем месте вносит вклад в процветание родного города и страны.

Фото: Piter.TV