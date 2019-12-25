При улучшении эпидемиологической ситуации акция пройдет в традиционном формате 24 июня.

Акция "Бессмертный полк" 9 мая пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы. При улучшении эпидемиологической ситуации акция пройдет в традиционном формате 24 июня.

Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Елена Цунаева, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России"

Ранее появилась информация, что "Бессмертный полк" пройдет 9 мая по Невскому проспекту.

Фото: Piter.tv