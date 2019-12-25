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"Бессмертный полк" пройдет 9 мая по Невскому проспекту
Сегодня, 16:01
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nastya960

"Бессмертный полк" пройдет 9 мая по Невскому проспекту

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Начало шествия предварительно согласовано на 15:00.

Шествие "Бессмертного полка" пройдет по Невскому проспекту 9 мая по привычному маршруту. Об этом "Невским Новостям" рассказал руководитель регионального отделения "Бессмертный полк России" в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев.

Начало шествия предварительно согласовано на 15:00, участников будем собирать у площади Восстания.

Андрей Краснобаев, руководитель регионального отделения "Бессмертный полк России"

Участниками шествия могут стать все желающие петербуржцы и гости города. Краснобаев отметил, что пока что ограничений не планируется, но тех, кто в этот день будет плохо себя чувствовать, просят оставаться дома.

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Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, день победы, невский проспект
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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