В День Победы на улице Маршала Тухачевского откроется еще один "Добродомик"

Здесь пожилые петербуржцы могут получить бесплатный обед.

В Красногвардейском районе Петербурге в мае откроется новое кафе, созданное благотворительной организацией "Добродомик". Об этом рассказали ее представители в своей официальной группе.

В доме №23 по улице Маршала Тухачевского, 9 мая запланировано открытие нового "Добродомика". Здесь пожилые жители Петербурга смогут получить бесплатный обед.

Также 22 апреля "Добродомик" откроется в Челябинске,чуть позже в Новосибирске и Москве.

В марте "Добродомик" собирал средства для блокадницы, которую избила сиделка.

Фото: ВКонтакте / #ДОБРОДОМИК - БЛАГОДАРНЫЕ ОБЕДЫ ПЕНСИОНЕРАМ