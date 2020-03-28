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В День Победы на улице Маршала Тухачевского откроется еще один "Добродомик"
Сегодня, 12:45
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nastya960

В День Победы на улице Маршала Тухачевского откроется еще один "Добродомик"

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Здесь пожилые петербуржцы могут получить бесплатный обед.

В Красногвардейском районе Петербурге в мае откроется новое кафе, созданное благотворительной организацией "Добродомик". Об этом рассказали ее представители в своей официальной группе.

В доме №23 по улице Маршала Тухачевского, 9 мая запланировано открытие нового "Добродомика". Здесь пожилые жители Петербурга смогут получить бесплатный обед.

Также 22 апреля "Добродомик" откроется в Челябинске,чуть позже в Новосибирске и Москве.

В марте "Добродомик" собирал средства для блокадницы, которую избила сиделка.

Фото: ВКонтакте / #ДОБРОДОМИК - БЛАГОДАРНЫЕ ОБЕДЫ ПЕНСИОНЕРАМ

Теги: добродомик, маршала тухачевского
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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