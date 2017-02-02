Новое кафе для пожилых появилось в Петербурге

На юге Петербурга состоялось открытие третьего кафе, предлагающего бесплатные обеды для пожилых людей, под названием "Добродомик". Это событие было приурочено к празднованию Дня пожилых людей, отмечаемого 1 октября, пишет spb.aif.ru.
Кафе расположено на улице Доблести, 29, и является самым небольшим среди всех заведений сети — его площадь составляет всего 25 квадратных метров, но оно способно ежедневно обслуживать до 300 человек. Помещение предоставлено храмом святителя Иоанна Милостивого, а инициативу активно поддержали местные предприниматели.
Один из попечителей проекта Павел Крупин подчеркнул, что в Петербурге уже функционируют два заведения на Васильевском острове и улице Маршала Тухачевского, где каждый день получают питание более 700 пожилых людей. Основатель проекта Александра Синяк поделилась планами о дальнейшем развитии: в скором времени откроется еще одно большое кафе, а в перспективе число подобных заведений будет увеличено не до ста, а до тысячи.
На сегодняшний день в России работает 11 кафе для пожилых, ежедневно обеспечивающих питанием более 1800 пенсионеров. За время существования проекта было подарено более миллиона бесплатных обедов.
Фото: Благотворительный фонд "Добродомик"
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