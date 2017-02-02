Новое кафе для пожилых появилось в Петербурге

На сегодняшний день в России работает 11 кафе для пожилых, ежедневно обеспечивающих питанием более 1800 пенсионеров.

На юге Петербурга состоялось открытие третьего кафе, предлагающего бесплатные обеды для пожилых людей, под названием "Добродомик". Это событие было приурочено к празднованию Дня пожилых людей, отмечаемого 1 октября, пишет spb.aif.ru.

Кафе расположено на улице Доблести, 29, и является самым небольшим среди всех заведений сети — его площадь составляет всего 25 квадратных метров, но оно способно ежедневно обслуживать до 300 человек. Помещение предоставлено храмом святителя Иоанна Милостивого, а инициативу активно поддержали местные предприниматели.

Один из попечителей проекта Павел Крупин подчеркнул, что в Петербурге уже функционируют два заведения на Васильевском острове и улице Маршала Тухачевского, где каждый день получают питание более 700 пожилых людей. Основатель проекта Александра Синяк поделилась планами о дальнейшем развитии: в скором времени откроется еще одно большое кафе, а в перспективе число подобных заведений будет увеличено не до ста, а до тысячи.

На сегодняшний день в России работает 11 кафе для пожилых, ежедневно обеспечивающих питанием более 1800 пенсионеров. За время существования проекта было подарено более миллиона бесплатных обедов.

Фото: Благотворительный фонд "Добродомик"