На Васильевском острове вновь заработал "ДоброДомик"

Ежедневно в "ДоброДомике" будут бесплатно кормить обедами до 500 пенсионеров и ветеранов Петербурга.

На Васильевском острове по адресу Гаванская улица, д. 20, открылся второй в городе "ДоброДомик".Социальный проект помогает пожилым людям: ежедневно в кафе готовят бесплатные обеды для пенсионеров и ветеранов. Впервые "благодарные обеды" начали дарить на Васильевском острове в 2017 году, однако в пандемию кафе закрылось.

Самым душевным был первый год, когда мы дарили обеды, это было здесь на Васильевском острове. Приходили бабушки и дедушки, которые живут в социальном доме напротив. До пандемии было 700 человек в день, и они все безумно ждали. Первое кафе на Васильевском острове мы строили своими силами, мы в гугле считали, как возводить стены, и возводили их. В этом кафе участвовали партнеры, разные компании: кто-то красил стены, приезжали клининг-компании, мыли здесь все, кто-то подарил мебель. Это колоссальное объединение людей Санкт-Петербурга с благодарностью старшему поколению. Александра Синяк, основательница благотворительного проекта

С понедельника по пятницу с 12 до 16 часов в кафе будут дарить более 500 обедов в день. Всю еду готовят в первом заведении на улице Маршала Тухачевского и доставляют на остров в специальных термоконтейнерах.

Впечатления просто изумительные. Мы долго ждали, что все-таки в Петербурге, в Ленинграде должен открытся ДоброДомик. Раньше он был на 21 линии ВО, и мы там все время бывали. Там к нам приезжали различные артисты и выступали, надеемся, и здесь будет. Юрий Семенов, житель блокадного Ленинграда

Также в "ДоброДомике" для пожилых людей открыт "Кабинет решения проблем", где оказывают финансовую, юридическую и психологическую помощь.

Мы очень благодарны, мы были в первом домике, который открыла Саша, наверное, уже год назад. Мы очень благодарны, спасибо большое! Галина Михайлова, ветеран труда

Любой петербуржец может помочь проекту: оплатить обед или привезти продукты, а также стать волонтером "ДоброДомика".

Видео, фото: Piter.TV